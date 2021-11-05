Повторне щеплення від COVID-19: Ляшко відповів, коли в Україні введуть бустерну дозу

Фото: в Україні повторно робитимуть щеплення від COVID-19, коли вакцинується 50% населення (РБК-Україна)

В Україні повернуться до обговорення питання бустерної дози або повторного дворазового щеплення від коронавірусу після того, як в країні вакцинується більше людей. Однак примусово прищеплюватися нікого не змушуватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на брифінгу.