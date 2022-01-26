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Правительство Японии расширило действие режима квази-ЧС из-за вспышки COVID-19

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Япония, Среда 26 января 2022 11:40
Правительство Японии расширило действие режима квази-ЧС из-за вспышки COVID-19 Фото: больной COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Правительство Японии расширило действие режима квази-ЧС, введенного с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции. Число случаев заражения штаммом "Омикрон", растет по всей стране беспрецедентными темпами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

"Власти подтвердили более 60 тысяч новых случаев заражения во вторник. Это рекордно высокая цифра. В общей сложности, 444 пациента находились в тяжелом состоянии - на 5 больше, чем накануне", - пишет издание.

Более чем в половине из 47 японских префектур, включая Токио, зафиксированы рекордно высокие суточные показатели новых случаев заражения.

"Режим квази-ЧС будет с четверга распространен еще на 18 префектур, включая Осака, Киото и Хоккайдо. Он останется в силе до 20 февраля. По словам официальных лиц, эта мера направлена на обеспечение бесперебойной работы системы здравоохранения", - говорится в собщении.

Правительство также продлило срок действия режима квази-ЧС в префектурах Окинава, Ямагути и Хиросима, где он первоначально должен был закончиться 31 января.

Эта мера позволяет местным властям вводить целенаправленные ограничения, в частности, обращаться с просьбой к барам и ресторанам не подавать алкогольные напитки, сокращать часы работы или ограничивать число посетителей.

Напомним, что Япония ввела ограничения в трех префектурах из-за коронавируса "Омикрон". Его обнаружили на военных базах США, которые размещены в стране.

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