Правительство Японии одобрило чрезвычайные меры по борьбе с COVID в трех префектурах

Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса в Японии вступает в силу в трех префектурах. Такое решение приняло правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan time s.

Чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом будут действовать до 31 января в Окинаве и в некоторых частях Ямагути и Хиросимы. Ограничения ввели из-за распространения коронавируса на военных базах США, которые размещены в Японии.

После кластера инфекций в Кэмп-Хансен Корпуса морской пехоты США на Окинаве и резкого увеличения числа случаев COVID-19 в западной префектуре Ямагути недалеко от Хиросимы, местные чиновники и некоторые эксперты в области здравоохранения теперь считают, что такие вспышки распространились на близлежащие районы и не только.

Теперь префектура Окинава будет находиться в квази-чрезвычайном положении. В Хиросиме и Ямагути таким ограничениям будут подвергаться только некоторые города. В условиях чрезвычайной ситуации власти префектур требуют от баров, ресторанов, столовых сократить рабочее время и ограничить групповые обеды четырьмя людьми или менее.

Префектуры Ямагути и Хиросима также просят заведения прекратить подачу алкоголя. Окинава разрешит ресторанам и барам подавать алкоголь до 20:00.