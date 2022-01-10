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Правительство Японии одобрило чрезвычайные меры по борьбе с COVID в трех префектурах

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Япония, Понедельник 10 января 2022 07:19
Правительство Японии одобрило чрезвычайные меры по борьбе с COVID в трех префектурах Фото: в трех префектурах Японии объявили чрезвычайную ситуацию (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса в Японии вступает в силу в трех префектурах. Такое решение приняло правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом будут действовать до 31 января в Окинаве и в некоторых частях Ямагути и Хиросимы. Ограничения ввели из-за распространения коронавируса на военных базах США, которые размещены в Японии.

После кластера инфекций в Кэмп-Хансен Корпуса морской пехоты США на Окинаве и резкого увеличения числа случаев COVID-19 в западной префектуре Ямагути недалеко от Хиросимы, местные чиновники и некоторые эксперты в области здравоохранения теперь считают, что такие вспышки распространились на близлежащие районы и не только.

Теперь префектура Окинава будет находиться в квази-чрезвычайном положении. В Хиросиме и Ямагути таким ограничениям будут подвергаться только некоторые города. В условиях чрезвычайной ситуации власти префектур требуют от баров, ресторанов, столовых сократить рабочее время и ограничить групповые обеды четырьмя людьми или менее.

Префектуры Ямагути и Хиросима также просят заведения прекратить подачу алкоголя. Окинава разрешит ресторанам и барам подавать алкоголь до 20:00.

Губернатор Ямагучи Цугумаса Мураока заявил, что его правительству, возможно, придется рассмотреть более жесткие меры, если ситуация в префектуре продолжит ухудшаться.

Напомним, что в Японии на военных базах США произошла вспышка коронавируса. Правительство решило ввести чрезвычайные меры по борьбе с вирусом в этих регионах.

Также сообщалось, что США и Япония провели переговоры по этому вопросу. Страны решили ограничить выход военных с баз, чтоб вирус не распространялся.

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