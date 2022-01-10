Правительство Японии одобрило чрезвычайные меры по борьбе с COVID в трех префектурах
Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса в Японии вступает в силу в трех префектурах. Такое решение приняло правительство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.
Чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом будут действовать до 31 января в Окинаве и в некоторых частях Ямагути и Хиросимы. Ограничения ввели из-за распространения коронавируса на военных базах США, которые размещены в Японии.
После кластера инфекций в Кэмп-Хансен Корпуса морской пехоты США на Окинаве и резкого увеличения числа случаев COVID-19 в западной префектуре Ямагути недалеко от Хиросимы, местные чиновники и некоторые эксперты в области здравоохранения теперь считают, что такие вспышки распространились на близлежащие районы и не только.
Теперь префектура Окинава будет находиться в квази-чрезвычайном положении. В Хиросиме и Ямагути таким ограничениям будут подвергаться только некоторые города. В условиях чрезвычайной ситуации власти префектур требуют от баров, ресторанов, столовых сократить рабочее время и ограничить групповые обеды четырьмя людьми или менее.
Префектуры Ямагути и Хиросима также просят заведения прекратить подачу алкоголя. Окинава разрешит ресторанам и барам подавать алкоголь до 20:00.
Губернатор Ямагучи Цугумаса Мураока заявил, что его правительству, возможно, придется рассмотреть более жесткие меры, если ситуация в префектуре продолжит ухудшаться.
Напомним, что в Японии на военных базах США произошла вспышка коронавируса. Правительство решило ввести чрезвычайные меры по борьбе с вирусом в этих регионах.
Также сообщалось, что США и Япония провели переговоры по этому вопросу. Страны решили ограничить выход военных с баз, чтоб вирус не распространялся.