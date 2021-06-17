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Если не прекратят сопротивляться. Во Франции медикам пригрозили обязательной вакцинацией

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Франция, Четверг 17 июня 2021 17:01
Если не прекратят сопротивляться. Во Франции медикам пригрозили обязательной вакцинацией Фото: во Франции медикам пригрозили обязательной вакцинацией (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Министерство здравоохранения Франции предупредило, что вакцинация против COVID-19 может стать обязательной для медицинских работников, если они не прекратят противиться ей. Врачей в очередной раз призвали делать прививки.

Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, передает AFP.

Министр выступил с "торжественным призывом" к медицинским работникам, особенно к тем, что работают в домах ухода.

"Если до конца лета не произойдет улучшения, нам придется рассмотреть вопрос об обязательной прививке для этих групп ... Необходимо и этично делать прививки, когда вы контактируете с уязвимыми группами населения", - сказал министр.

По прогнозам, количество новых ежедневных случаев коронавируса во Франции, что превысило 3000 в среду, за неделю сократится до 2 000, а в конце месяца - до 1000, сказал Веран.

Ежедневный комендантский час с 23:00 будет снят в воскресенье, на неделю раньше запланированного срока.

Хотя теперь люди могут снимать маски, находясь на свежем воздухе, есть исключения. В частности, когда они находятся на оживленных торговых улицах или на людных мероприятиях. Маски все еще следует носить в помещении и в общественном транспорте.

В конце мая министр по вопросам вакцинации в Великобритании Надхим Захави заявил, что правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.

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