Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом
Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Он будет выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik.Армения.
"Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого был положительным. Премьер в установленном порядке самоизолировался, болезнь протекает без симптомов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава правительства будет работать на удаленно.
Отметим, в июне 2020 года Пашинян также был заражен COVID-19.
Напомним, 22 января министр обороны Израиля Бени Ганц заболел коронавирусом. При этом чиновник получил 4 дозы вакцины от COVID-19.