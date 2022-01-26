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Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом

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Армения, Среда 26 января 2022 11:19
Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Ольга Белей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Он будет выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik.Армения.

"Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого был положительным. Премьер в установленном порядке самоизолировался, болезнь протекает без симптомов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава правительства будет работать на удаленно.

Отметим, в июне 2020 года Пашинян также был заражен COVID-19.

Напомним, 22 января министр обороны Израиля Бени Ганц заболел коронавирусом. При этом чиновник получил 4 дозы вакцины от COVID-19.

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