Премьер-министр Армении Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Он будет выполнять свои обязанности в дистанционном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik.Армения .

"Премьер-министр Никол Пашинян сдал тест на коронавирус, результат которого был положительным. Премьер в установленном порядке самоизолировался, болезнь протекает без симптомов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава правительства будет работать на удаленно.

Отметим, в июне 2020 года Пашинян также был заражен COVID-19.