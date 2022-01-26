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Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заразився коронавірусом

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Вірменія, Середа 26 січня 2022 11:19
Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заразився коронавірусом Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: Ольга Белей

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заразився коронавірусом. Він буде виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik.Вірменія.

"Прем'єр-міністр Нікол Пашинян здав тест на коронавірус, результат якого був позитивним. Прем'єр в установленому порядку самоізолювався, хвороба протікає без симптомів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що глава уряду працюватиме на віддалено.

Відзначимо, в червні 2020 року Пашинян також був заражений COVID-19.

Нагадаємо, 22 січня міністр оборони Ізраїля Бені Ганц захворів коронавірусом. При цьому чиновник отримав 4 дози вакцини від COVID-19.

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