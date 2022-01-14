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Премьер-министр Швеции заболела COVID-19

Автор: Ольга Белей

Премьер-министр Швеции от социал-демократов Магдалена Андерссон получила положительный результат теста на COVID-19. Она будет выполнять свои обязанности из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking the News.

"Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон получила положительный результат теста на COVID-19", - пишет издание.

Ее пресс-секретарь информацию подтвердила и добавила, что Андерссон чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности из дома.

Напомним, 11 января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел COVID-19. У него проявляются легкие симптомы болезни.

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