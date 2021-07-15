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Преждевременно исключать версию об утечке COVID из лаборатории Китая, - ВОЗ

Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения заявила о преждевременном отказе от теории относительно того, что вирус коронавирус мог утечь из лаборатории Китая. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призывает страну к открытости и сотрудничеству.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, я работал в лаборатории, инциденты в лаборатории могут произойти", - отметил генеральный директор ВОЗ.

В частности,Тедрос Аданом Гебреисус вспомнил, как в начале пандемии коронавируса, международная группа экспертов во время визита в Китай - проблематично получила доступ к первичным данным относительно распространения COVID.

"Нам нужна информация, прямая информация по поводу того, какой была ситуация в лаборатории до и в самом начале пандемии", - добавил глава ВОЗ.

Генеральный директор организации отметил, что только в случае получения полной информации о ситуации в лаборатории Китая в начале пандемии - ВОЗ сможет исключить теорию относительно ее связи с вирусом.

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КоронавируслабораторииКитайВОЗ