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Президент Аргентины заболел коронавирусом после "Спутника V"

Новина українською → Аргентина, Суббота 03 апреля 2021 08:25
Президент Аргентины заболел коронавирусом после "Спутника V" Фото: вакцина "Спутник V" ( sputnikvaccine.com)
Автор: РБК-Украина

Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом. Сейчас он находится на изоляции и ожидает окончательного результата ПЦР-теста.

Об этом сообщает Buenos Aires Times.

Такую нерадостную новость президент сообщил на своей странице в Twitter рано утром в субботу. Коронавирус застал его сразу после празднования 62-летия в пятницу.

Фернандес сообщил, что у него наблюдается температура 37,3 и головная боль. Из-за плохого самочувствия он сделал быстрый тест на коронавирус и тот оказался положительным. В то же время президент также ожидает результатов ПЦР-теста из лаборатории.

"Хотя мы ожидаем подтверждения с помощью теста ПЦР, я уже изолирован, соблюдаю действующие протоколы и следую указаниям моего личного врача", - сообщил Фернандес.

Также издание отмечает, что 21 января президент Аргентины был вакцинирован от коронавируса вакциной "Спутник V", произведенной российской лабораторией "Гамалея".

Напомним, вакцинация "Спутником V" оказалась провальной и в Москве. Там после прививки тысячи людей заразились коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Литва выступила против признания российской вакцины в паспортах вакцинации ЕС.

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