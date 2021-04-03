Президент Аргентины заболел коронавирусом после "Спутника V"
Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирусом. Сейчас он находится на изоляции и ожидает окончательного результата ПЦР-теста.
Об этом сообщает Buenos Aires Times.
Такую нерадостную новость президент сообщил на своей странице в Twitter рано утром в субботу. Коронавирус застал его сразу после празднования 62-летия в пятницу.
Фернандес сообщил, что у него наблюдается температура 37,3 и головная боль. Из-за плохого самочувствия он сделал быстрый тест на коронавирус и тот оказался положительным. В то же время президент также ожидает результатов ПЦР-теста из лаборатории.
"Хотя мы ожидаем подтверждения с помощью теста ПЦР, я уже изолирован, соблюдаю действующие протоколы и следую указаниям моего личного врача", - сообщил Фернандес.
Также издание отмечает, что 21 января президент Аргентины был вакцинирован от коронавируса вакциной "Спутник V", произведенной российской лабораторией "Гамалея".
Напомним, вакцинация "Спутником V" оказалась провальной и в Москве. Там после прививки тысячи людей заразились коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Литва выступила против признания российской вакцины в паспортах вакцинации ЕС.