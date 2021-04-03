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Президент Аргентини захворів коронавірусом після "Супутнику V"

Новость на русском → Аргентина, Субота 03 квітня 2021 08:25
Президент Аргентини захворів коронавірусом після "Супутнику V" Фото: вакцина "Супутник V" ( sputnikvaccine.com)
Автор: РБК-Україна

Президент Аргентини Альберто Фернандес захворів коронавірусом. Зараз він знаходиться на ізоляції та очікує остаточного результату ПЛР-тесту.

Про це повідомляє Buenos Aires Times.

Таку нерадісну новину президент повідомив на своїй сторінці в Twitter рано вранці в суботу. Коронавірус застав його відразу після святкування 62-річчя у п'ятницю.

Фернандес повідомив, що у нього спостерігається температура 37,3, головний біль. Через погане самопочуття він зробив швидкий тест на коронавірус і той виявився позитивним. В той же час, президент також очікує результатів ПЛР-тесту з лабораторії.

"Хоча ми очікуємо підтвердження за допомогою тесту ПЛР, я вже ізольований, дотримуюся протоколів та вказівок мого особистого лікаря", - повідомив Фернандес.

Також видання зазначає, що 21 січня президент Аргентини був вакцинований проти коронавірусу вакциною "Супутник V", виробленою російською лабораторією "Гамалія".

Нагадаємо, вакцинація "Супутником V" виявилася провальною і в Москві. Там після щеплення тисячі людей заразилися коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Литва виступила проти визнання російської вакцини в паспортах вакцинації ЄС.

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