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Президент Евросовета вышел из самоизоляции

Новина українською → Пятница 25 сентября 2020 16:16
Президент Евросовета вышел из самоизоляции Фото: Шарль Мишель (facebook com CharlesMichel)
Автор: Андрей Козловский

Президент Европейского совета Шарль Мишель вышел из карантина. Его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Баренд Лейтс в Twitter.

"Президент Евросовета сегодня получил отрицательный тест на COVID, после отрицательного теста в понедельник. Президент больше не на карантине и продолжит подготовку специального заседания Европейского совета 1-2 октября", - сообщил Лейтс.

Напомним, Мишель 22 сентября перешел на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из работников его службы безопасности.

Также известно, что в связи с самоизоляцией Мишеля спецзаседание Европейского Совета, которое сначала планировалось на 24 -25 сентября, перенесли на 1 и 2 октября.

Кроме того, ранее высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что он в ближайшие дни с Шарлем Мишелем посетят Донбасс. Однако из-за карантина визит Мишеля и Борреля на восток Украины, вероятно, переносится на неопределенное время.

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