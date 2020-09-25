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Президент Євроради вийшов з самоізоляції

Новость на русском → П'ятниця 25 вересня 2020 16:16
Президент Євроради вийшов з самоізоляції Фото: Шарль Мішель (facebook com CharlesMichel)
Автор: Андрій Козловський

Президент Європейської ради Шарль Мішель вийшов з карантину. Його тест на коронавірус показав негативний результат.

Про це повідомив його прес-секретар Баренд Лейтс у Twitter.

"Президент Євроради сьогодні отримав негативний тест на COVID, після негативного тесту у понеділок. Президент більше не на карантині та продовжить підготовку до спеціального засідання Європейської ради 1-2 жовтня", - повідомив Лейтс.

Нагадаємо, Мішель 22 вересня перейшов на самоізоляцію через коронавірус в одного із працівників його служби безпеки.

Також відомо, що у зв'язку з самоізоляцією Мішеля спецзасідання Європейської Ради, яке спершу планувалося на 24 -25 вересня, перенесли на 1 і 2 жовтня.

Крім того, раніше високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що він найближчими днями з Шарлем Мішелем відвідають Донбас. Однак з-за карантину візит Мішеля і Борреля на схід України, ймовірно, переноситься на невизначений час.

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