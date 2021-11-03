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Президент Филиппин хочет штрафовать чиновников за провал вакцинации от COVID-19

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Филиппины, Среда 03 ноября 2021 11:50
Президент Филиппин хочет штрафовать чиновников за провал вакцинации от COVID-19 Фото: Родриго Дутерте (twitter RRD_Davao)
Автор: РБК-Украина

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что местные власти страны будут наказаны за медленное внедрение программы вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По состоянию на 3 ноября на Филиппинах прививки от COVID-19 получили чуть более трети населения из 77 млн жителей страны. Ежедневно проводят приблизительно 500 тысяч вакцинаций. Однако, по словам Дутерте, количество ежедневных вакцинаций может быть увеличено до миллиона. Он подчеркнул, что для этого в стране есть достаточный запас вакцин.

"Мы увидели линии разломов в общей картине нашей программы вакцинации. Я не доволен", - сказал президент Филиппин в записанном обращении.

Потому местные чиновники, которые не применяли оперативно полученные дозы вакцин, будут наказаны и привлечены к ответственности. Однако штрафы за такое нарушение пока не прописанны.

Отмечают, что в последнее время в стране ежедневно регистрируют около 4 000 случаев заражения коронавирусом. А в середине сентября это число достигало 21 000 инфицированных за сутки. Потому правительство начало ослаблять карантинные ограничения. Так, 3 ноября в стране объявили об отмене ночного комендантского часа, который действовал в столичном регионе.

Напомним, по данным опроса, в Украине 42% невакцинированного населения хотят сделать прививку от COVID-19.

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