ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Президент Філіппін хоче штрафувати чиновників за провал вакцинації від COVID-19

Новость на русском →
Філіппіни, Середа 03 листопада 2021 11:50
Президент Філіппін хоче штрафувати чиновників за провал вакцинації від COVID-19 Фото: Родріго Дутерте (twitter RRD_Davao)
Автор: РБК-Україна

Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що місцева влада країни буде покарана за повільне впровадження програми вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Станом на 3 листопада на Філіппінах щеплення від COVID-19 отримали трохи більше третини населення із 77 млн ​​жителів країни. Щодня проводять приблизно 500 тисяч вакцинацій. Однак, за словами Дутерте, кількість щоденних вакцинацій може бути збільшена до мільйона. Він наголосив, що для цього в країні є достатній запас вакцин.

"Ми побачили лінії розломів у загальній картині нашої програми вакцинації. Я незадоволений", - сказав президент Філіппін у записаному зверненні.

Тому місцеві чиновники, які не застосовували оперативно отримані дози вакцин, будуть покарані та притягнуті до відповідальності. Проте штрафи за таке порушення поки що не прописані.

Зазначають, що останнім часом у країні щодня реєструють близько 4000 випадків зараження коронавірусом. А в середині вересня це число сягало 21 000 інфікованих за добу. Тому уряд почав послаблювати карантинні обмеження. Так, 3 листопада в країні оголосили про скасування нічної комендантської години, яка діяла у столичному регіоні.

Нагадаємо, за даними опитування, в Україні 42% невакцинованого населення хочуть зробити щеплення від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Филиппины Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус