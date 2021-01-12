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Президент Португалии заболел коронавирусом

Новина українською → Вторник 12 января 2021 04:16
Президент Португалии заболел коронавирусом Фото: Марсело Ребело де Соуз (JOSE SENA GOULAO/LUSA)
Автор: Инна Собора

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуз, который баллотируется на второй срок на выборах 24 января, дал положительный результат на коронавируc. Болезнь протекает бессимптомно.

Об этом пишет Reuters.

У 72-летнего президента во вторник должны были пройти "крупные" президентские дебаты, а также встреча с экспертами в области здравоохранения для обсуждения деталей запланированной изоляции, которая будет объявлена в среду, но в его офисе заявили, что он уже отменил все свои публичные выступления.

В заявлении, опубликованном на его официальном веб-сайте, говорится о том, что президент уже проинформировал премьер-министра Антонио Коста и министра здравоохранения Марту Темидо о ситуации.

Президент Португалии будет проходить самоизоляцию в своей официальной резиденции в Лиссабоне.

Напомним, 5 января у президента Армении Армена Саркисяна выявили коронавирус.

РБК-Украина писало, что избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 11 января получил вторую прививку от коронавируса.

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