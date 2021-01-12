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Президент Португалії захворів коронавірусом

Новость на русском → Вівторок 12 січня 2021 04:16
Президент Португалії захворів коронавірусом Фото: Марсело Ребело де Соуз (JOSE SENA GOULAO/LUSA)
Автор: Инна Собора

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуз, який балотується на другий термін на виборах 24 січня, дав позитивний результат на коронавірус. Хвороба протікає безсимптомно.

Про це пише Reuters.

У 72-річного президента у вівторок повинні були пройти "великі" президентські дебати, а також зустріч з експертами у сфері охорони здоров'я для обговорення деталей запланованої ізоляції, яка буде оголошено в середу, але в його офісі заявили, що він вже скасував всі свої публічні виступи.

В заяві, опублікованій на його офіційному веб-сайті, йдеться про те, що президент вже проінформував прем'єр-міністра Антоніо Коста і міністра охорони здоров'я Березня Темидо про ситуацію.

Президент Португалії буде проходити самоізоляцію у своїй офіційній резиденції в Лісабоні.

Нагадаємо, 5 січня у президента Вірменії Армена Саркісяна виявили коронавірус.

РБК-Україна писало, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 11 січня отримав другу щеплення від коронавіруса.

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