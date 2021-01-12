Президент Португалії захворів коронавірусом

Президент Португалії Марсело Ребело де Соуз, який балотується на другий термін на виборах 24 січня, дав позитивний результат на коронавірус. Хвороба протікає безсимптомно.

Про це пише Reuters.

У 72-річного президента у вівторок повинні були пройти "великі" президентські дебати, а також зустріч з експертами у сфері охорони здоров'я для обговорення деталей запланованої ізоляції, яка буде оголошено в середу, але в його офісі заявили, що він вже скасував всі свої публічні виступи.

В заяві, опублікованій на його офіційному веб-сайті, йдеться про те, що президент вже проінформував прем'єр-міністра Антоніо Коста і міністра охорони здоров'я Березня Темидо про ситуацію.

Президент Португалії буде проходити самоізоляцію у своїй офіційній резиденції в Лісабоні.

Нагадаємо, 5 січня у президента Вірменії Армена Саркісяна виявили коронавірус.

РБК-Україна писало, що обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 11 січня отримав другу щеплення від коронавіруса.