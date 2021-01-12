Президент Португалии заболел коронавирусом

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуз, который баллотируется на второй срок на выборах 24 января, дал положительный результат на коронавируc. Болезнь протекает бессимптомно.

Об этом пишет Reuters.

У 72-летнего президента во вторник должны были пройти "крупные" президентские дебаты, а также встреча с экспертами в области здравоохранения для обсуждения деталей запланированной изоляции, которая будет объявлена в среду, но в его офисе заявили, что он уже отменил все свои публичные выступления.

В заявлении, опубликованном на его официальном веб-сайте, говорится о том, что президент уже проинформировал премьер-министра Антонио Коста и министра здравоохранения Марту Темидо о ситуации.

Президент Португалии будет проходить самоизоляцию в своей официальной резиденции в Лиссабоне.

Напомним, 5 января у президента Армении Армена Саркисяна выявили коронавирус.

РБК-Украина писало, что избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 11 января получил вторую прививку от коронавируса.