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Не только Прикарпатье: Минздрав назвал области, где растет COVID-заболеваемость

Автор: Дмитрий Левицкий

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вспышка коронавируса на западе страны пока носит локальный характер. Однако рост заболеваемости наблюдается в еще трех областях.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В настоящее время вспышка носит локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, Закарпатская, Черновицкая (соседние регионы) и Винницкая области, также попадают в тройку самых развивающихся регионов", - рассказал санврач.

Ляшко отметил, что Ивано-Франковская область пока единственный регион, где заполнено более 50% больничных коек с кислородом для больных коронавирусом.

"Тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными. Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в "ковидные" больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают", - добавил он.

Напомним, сегодня Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин в Ивано-Франковской области с 26 февраля. На территории области будут развернуты блокпосты, где будут проводить температурный скрининг.

Добавим, в Офисе президента предупреждали, что вспышка коронавируса на Прикарпатье может распространиться на соседние регионы.

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