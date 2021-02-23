Не только Прикарпатье: Минздрав назвал области, где растет COVID-заболеваемость

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вспышка коронавируса на западе страны пока носит локальный характер. Однако рост заболеваемости наблюдается в еще трех областях.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"В настоящее время вспышка носит локальный характер, однако показывает тенденцию к распространению. В частности, Закарпатская, Черновицкая (соседние регионы) и Винницкая области, также попадают в тройку самых развивающихся регионов", - рассказал санврач.
Ляшко отметил, что Ивано-Франковская область пока единственный регион, где заполнено более 50% больничных коек с кислородом для больных коронавирусом.
"Тенденции увеличения уровней заболеваемости остаются неутешительными. Недельные темпы роста количества пациентов в "ковидных" больницах ускорились с 15% до 25%. Ежедневно в "ковидные" больницы госпитализируют на 50-60% больше пациентов, чем выписывают", - добавил он.
Напомним, сегодня Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила ужесточить карантин в Ивано-Франковской области с 26 февраля. На территории области будут развернуты блокпосты, где будут проводить температурный скрининг.
Добавим, в Офисе президента предупреждали, что вспышка коронавируса на Прикарпатье может распространиться на соседние регионы.