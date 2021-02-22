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На Прикарпатье ввели "красную зону" карантина: список новых ограничений

Автор: Анастасия Рокитна

В Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Власть рассказала, какие ограничения действуют в области с 22 февраля, а что разрешено.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.

Жесткие ограничения будут действовать минимум неделю, то есть с 22 до 28 февраля.

Какие ограничения:

  • Заведениям общественного питания можно будет работать только на вынос.
  • Развлекательные заведения, ночные клубы, кинотеатры, спортивные залы должны прекратить работу.
  • Запрещается проведение культурных и религиозных мероприятий.
  • Школьники 5-11 классов также продолжат учиться дистанционно.

Разрешена работа школ для 1-4 классов и детсадов. Общественный транспорт продолжает работу, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.

Напомним, в Ивано-Франковской области начали работу 16 карантинных блокпостов.

Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц было принято решение разместить в регионе мобильный госпиталь.

Как сообщалось, в одну из больниц впервые поступили тяжелые воздухозависимые дети.

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