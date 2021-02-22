На Прикарпатье ввели "красную зону" карантина: список новых ограничений

В Ивано-Франковской области ввели "красную зону" карантина. Власть рассказала, какие ограничения действуют в области с 22 февраля, а что разрешено.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.
Жесткие ограничения будут действовать минимум неделю, то есть с 22 до 28 февраля.
Какие ограничения:
Разрешена работа школ для 1-4 классов и детсадов. Общественный транспорт продолжает работу, промышленные рынки, небольшие магазинчики работают с соблюдением карантинных требований.
Напомним, в Ивано-Франковской области начали работу 16 карантинных блокпостов.
Из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц было принято решение разместить в регионе мобильный госпиталь.
Как сообщалось, в одну из больниц впервые поступили тяжелые воздухозависимые дети.