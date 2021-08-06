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По примеру конкурентов: United Airlines обяжет своих сотрудников вакцинироваться

Новина українською →
США , Пятница 06 августа 2021 16:05
По примеру конкурентов: United Airlines обяжет своих сотрудников вакцинироваться Фото: United Airlines потребует обязательной вакцинации своих сотрудников (twitter.com/united)
Автор: Сергей Пышкин

Одна из крупнейших в Соединенных Штатах Америки и в мире авиакомпания United Airlines вводит обязательную вакцинацию для своих сотрудников. Всем кто откажется от прививки грозит увольнение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

До сих пор, United Airlines старалась избегать введения обязательной вакцинации, стимулируя своих работников дополнительной оплатой, или же отгулом. Впрочем, по примеру компаний-конкурентов, авиаперевозчику пришлось принять более строгие решения.

"Но у нас нет большей ответственности перед вами и вашими коллегами, чем обеспечение вашей безопасности на работе, и факты достаточно ясны: когда все вакцинированы, все в большей безопасности", - отметили генеральный директор United Скотт Кирби и президент Брет Харт.

Согласно меморандуму, крайний срок выполнения этого требования - 25 октября.

Также известно, что все сотрудники, которые на сегодня прошли полный курс прививки против коронавируса, имеют возможность загрузить доказательства вакцинации до 20 сентября, чтобы получить право на дополнительный день оплаты.

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