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За прикладом конкурентів: United Airlines зобов'яже своїх працівників вакцинуватися

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США , П'ятниця 06 серпня 2021 16:05
За прикладом конкурентів: United Airlines зобов'яже своїх працівників вакцинуватися Фото: United Airlines вимагатиме обов'язкової вакцинації свої працівників (twitter.com/united)
Автор: Сергій Пишкін

Одна з найбільших у Сполучених Штатах Америки й у світі авіакомпанія United Airlines запроваджує обов’язкову вакцинацію для своїх працівників. Усім хто відмовиться від щеплення загрожує звільнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

До сьогодні, United Airlines намагалася уникати введення обов’язкової вакцинації, стимулюючи своїх працівників додатковою оплатою, або ж відгулом. Втім, за прикладом компаній-конкурентів, авіаперевізнику довелося прийняти більш суворі рішення.

"Але у нас немає більшої відповідальності перед вами й вашими колегами, ніж забезпечення вашої безпеки на роботі, і факти достатньо зрозумілі: коли всі вакциновані, всі в більшій безпеці", - відзначили генеральний директор United Скотт Кірбі та президент Бретт Харт.

Згідно з меморандумом, крайній термін виконання цієї вимоги - 25 жовтня.

Також відомо, що усі співробітники, які на сьогодні пройшли повний курс щеплення, мають змогу завантажити докази вакцинації до 20 вересня, аби отримати право на додатковий день оплати.

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