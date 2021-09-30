Не принудительная, но обязательная. Кого в Украине обяжут вакцинироваться от COVID-19 и что будет за отказ

Обязательная вакцинация от COVID-19 будет введена в Украине в ближайшее время. Сейчас продолжается работа над соответствующим приказом Министерства здравоохранения.

"Минздрав никогда не заявлял о принудительной вакцинации. Не нужно подменять понятия принудительная и обязательная вакцинация. Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу",- отметил Ляшко.

Кого коснется обязательная вакцинация

По его словам, в приказе четко определен перечень профессий, это:

все педагоги,

работники центральных органов исполнительной власти (министерств, их структурных подразделений на месяцах и местные государственные администрации).

Когда будет приказ Минздрава

По словам Ляшко, приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса уже есть, он пошел на согласование в центральные органы исполнительной власти.

"Сегодня я проводил совещание с представителями Гоструда, поскольку мы отрабатываем алгоритм. Когда приказ будет применен, он вступит в силу, какие могут быть последствия, какие могут быть процессы, куда будут жаловаться те, кто будет отстранен от работы. Чтобы мы не упустили никаких юридических моментов и приказ после его принятия сразу начал действовать", - пояснил Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что работа над приказом идет полностью в законодательном поле и в ближайшее время приказ будет подан на регистрацию в Министерство юстиции, которое проверит его на соответствие закону.

Что будет за отказ от вакцинации

Лица, из числа тех, кто подлежит обязательной вакцинации, в случае отказа будут отстранены от работы.

"Мы не говорим об увольнении. (Те, кто откажется от вакцинации, - ред.) отстраняются от работы на период действия карантина без сохранения зарплаты",- пояснил Ляшко.