Не примусова, але обов'язкова. Кого в Україні зобов'яжуть вакцинуватися від COVID-19 та що буде за відмову

Обов'язкова вакцинація від COVID-19 буде введена в Україні найближчим часом. Нараз продовжується робота над відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я.

"МОЗ ніколи не заявляв про примусову вакцинацію. Не потрібно підміняти поняття примусова і обов'язкова вакцинація. Обов'язкова вакцинація говорить про те, що визначається перелік професій, які допускаються до роботи, якщо є щеплення. Або ти вакцинуєшся повним курсом і приходиш на роботу. Або ти не вакцинуєшся і не приходиш на роботу", - зазначив Ляшко.

Кого торкнеться обов'язкова вакцинація

За його словами, в наказі чітко визначено перелік професій, це:

всі освітяни,

працівники центральних органів виконавчої влади (міністерств, їхніх структурних підрозділів на місяцях і місцеві державні адміністрації).

Коли буде наказ МОЗ

За словами Ляшка, наказ МОЗ щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу вже є, він пішов на погодження до центральних органів виконавчої влади.

"Сьогодні я проводив нараду з представниками Держпраці, оскільки ми відпрацьовуємо алгоритм. Коли наказ буде застосований, він вступить в дію, які можуть бути наслідки, які можуть бути процеси, куди будуть скаржитися ті, хто буде відсторонений від роботи. Щоб ми не упустили ніякі юридичні моменти і наказ після його прийняття одразу почав діяти", - пояснив Ляшко.

Очільник МОЗ додав, що робота над наказом йде повністю в законодавчому полі і найближчим часом наказ буде поданий на реєстрацію в Міністерство юстиції, яке перевірить його на відповідність закону.

Що буде за відмову від вакцинації

Особи, з числа тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації, у разі відмови будуть відсторонені від роботи.

"Ми не говоримо про звільнення. (Ті, хто відмовиться від вакцинації, - ред.) відстороняються від роботи на період дії карантину без збереження зарплати", - пояснив Ляшко.