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Принудительная вакцинация. В ООН призвали соблюдать права человека

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Среда 08 декабря 2021 14:32
Принудительная вакцинация. В ООН призвали соблюдать права человека Фото: в ООН заявили, что принудительная вакцинация недопустима (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что страны, которые рассматривают возможность введения обязательных вакцин в борьбе с коронавирусом, должны обеспечить соблюдение прав человека. Она подчеркнула, что принудительная вакцинация недопустима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая на семинаре Совета по правам человека, Мишель Бачелет предупредила, что перед тем, как сделать вакцинацию обязательной, необходимо принять во внимание важные аспекты прав человека.

Она отметила, что любые требования к вакцинации должны соответствовать принципам законности, необходимости, соразмерности и недискриминации.

"Ни при каких обстоятельствах нельзя насильно вводить вакцину", - заявила Бачелет.

Напомним, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что обязательная вакцинация от коронавируса должна быть крайней мерой. Вводить ее можно лишь тогда, когда использованы все методы ускорения иммунизации.

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