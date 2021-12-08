Принудительная вакцинация. В ООН призвали соблюдать права человека

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что страны, которые рассматривают возможность введения обязательных вакцин в борьбе с коронавирусом, должны обеспечить соблюдение прав человека. Она подчеркнула, что принудительная вакцинация недопустима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Выступая на семинаре Совета по правам человека, Мишель Бачелет предупредила, что перед тем, как сделать вакцинацию обязательной, необходимо принять во внимание важные аспекты прав человека.

Она отметила, что любые требования к вакцинации должны соответствовать принципам законности, необходимости, соразмерности и недискриминации.

"Ни при каких обстоятельствах нельзя насильно вводить вакцину", - заявила Бачелет.