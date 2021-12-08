ru ua
Чт, 09 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Примусова вакцинація В ООН закликали дотримуватися прав людини

Новость на русском →
Середа 08 грудня 2021 14:32
Примусова вакцинація В ООН закликали дотримуватися прав людини Фото: в ООН заявили, що примусова вакцинація є неприпустимою (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що країни, які розглядають можливість запровадження обов'язкових вакцин у боротьбі з коронавірусом, мають забезпечити дотримання прав людини. Вона наголосила, що примусова вакцинація неприпустима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Виступаючи на семінарі Ради з прав людини, Мішель Бачелет попередила, що перед тим, як зробити вакцинацію обов'язковою, необхідно взяти до уваги важливі аспекти прав людини.

Вона зазначила, що будь-які вимоги до вакцинації повинні відповідати принципам законності, необхідності, пропорційності та недискримінації.

"Ні за яких обставин не можна насильно вводити вакцину", - заявила Бачелет.

Нагадаємо, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявляв, що обов'язкова вакцинація від коронавірусу має бути крайнім заходом. Вводити її можна лише тоді, коли використано всі методи прискорення імунізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус