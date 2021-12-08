Примусова вакцинація В ООН закликали дотримуватися прав людини
Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що країни, які розглядають можливість запровадження обов'язкових вакцин у боротьбі з коронавірусом, мають забезпечити дотримання прав людини. Вона наголосила, що примусова вакцинація неприпустима.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Виступаючи на семінарі Ради з прав людини, Мішель Бачелет попередила, що перед тим, як зробити вакцинацію обов'язковою, необхідно взяти до уваги важливі аспекти прав людини.
Вона зазначила, що будь-які вимоги до вакцинації повинні відповідати принципам законності, необхідності, пропорційності та недискримінації.
"Ні за яких обставин не можна насильно вводити вакцину", - заявила Бачелет.
Нагадаємо, директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге заявляв, що обов'язкова вакцинація від коронавірусу має бути крайнім заходом. Вводити її можна лише тоді, коли використано всі методи прискорення імунізації.