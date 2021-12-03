Принятые меры против штамма "Дельта" должны работать и на "Омикроне", - ВОЗ

По данным официальных представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), меры, используемые для борьбы со штаммом COVID "Дельта", должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, даже с новой версией вируса "Омикрон". А ограничения на поездки в некоторых странах могут помочь выиграть время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР .

Отмечают, что в странах мира, где обнаружили новый штамм, цифры заболевших пока не большие. Однако в самой Южной Африке, которая столкнулась с "Омикроном" и где он может стать доминирующим, количество инфицированных новым вариантом растет.

"Пограничный контроль может задержать появление вируса и выиграть время. Но каждая страна и каждое сообщество должны быть готовы к новым всплескам заболеваний", - заявил региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи.

Он отметил, что хорошая новость в том, что появление нового штамма не предполагает изменения правил, которые были направлены на борьбу с коронавирусом. По мнению представителя ВОЗ, ограничения, которые были введены, помогут и в случае с "Омикроном".

А региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Бабатунде Оловокуре добавил, что необходимо продолжать усиленные кампании по вакцинации. Также важно соблюдать принципы социального дистанцирования и носить маски.