Вжиті заходи проти штаму "Дельта" мають працювати і на "Омікроні", - ВООЗ

За даними офіційних представників Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), заходи, що використовуються для боротьби зі штамом COVID "Дельта", повинні залишатися основою для боротьби з пандемією коронавірусу, навіть з новою версією вірусу "Омікрон". А обмеження на подорожі в деяких країнах можуть допомогти виграти час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

Зазначають, що в країнах світу, де виявили новий штам, цифри хворих поки не великі. Однак у Південній Африці, яка зіткнулася з "Омікроном" і де він може стати домінуючим, кількість інфікованих новим варіантом зростає.

"Прикордонний контроль може затримати появу вірусу та виграти час. Але кожна країна та кожна спільнота мають бути готові до нових сплесків захворювань", - заявив регіональний директор ВООЗ по країнах Західної частини Тихого океану Такеші Касаї.

Він зазначив, що хороша новина в тому, що поява нового штаму не передбачає зміни правил, які були спрямовані на боротьбу з коронавірусом. На думку представника ВООЗ, обмеження, які було введено, допоможуть і у випадку з "Омікроном".

А регіональний директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Бабатунде Оловокуре додав, що необхідно продовжувати посилені кампанії з вакцинації. Також важливо дотримуватися принципів соціального дистанціювання та носити маски.