UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Принятые меры против штамма "Дельта" должны работать и на "Омикроне", - ВОЗ

Автор: Иванна Шовкун

По данным официальных представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), меры, используемые для борьбы со штаммом COVID "Дельта", должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, даже с новой версией вируса "Омикрон". А ограничения на поездки в некоторых странах могут помочь выиграть время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Отмечают, что в странах мира, где обнаружили новый штамм, цифры заболевших пока не большие. Однако в самой Южной Африке, которая столкнулась с "Омикроном" и где он может стать доминирующим, количество инфицированных новым вариантом растет.

"Пограничный контроль может задержать появление вируса и выиграть время. Но каждая страна и каждое сообщество должны быть готовы к новым всплескам заболеваний", - заявил региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи.

Он отметил, что хорошая новость в том, что появление нового штамма не предполагает изменения правил, которые были направлены на борьбу с коронавирусом. По мнению представителя ВОЗ, ограничения, которые были введены, помогут и в случае с "Омикроном".

А региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Бабатунде Оловокуре добавил, что необходимо продолжать усиленные кампании по вакцинации. Также важно соблюдать принципы социального дистанцирования и носить маски.

Напомним, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что производители вакцин против COVID-19 должны подготовиться к возможной необходимости корректировки своих продуктов. Это необходимо для защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус