ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Привились почти 5 тысяч украинцев: что известно о первых днях работы центров вакцинации

Новина українською →
Украина, Понедельник 31 мая 2021 15:41
Привились почти 5 тысяч украинцев: что известно о первых днях работы центров вакцинации Фото: вакцинация в МВЦ Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В центрах массовой вакцинации против COVID-19, которые открылись на прошлых выходных в Киеве, Одессе и Львове, прививки получили 4849 граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, вакцинация проводилась вакциной CoronaVac, произведенной компанией Sinovac. В общем работала 21 мобильная бригада.

"Открытие центров массовой вакцинации по алгоритму, разработанному министерством, - это, прежде всего, ответственность городских голов и органов местного самоуправления", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что каждая область имеет объекты, где можно получить вакцину, поэтому это не обязательно должны быть большие стадионы.

Министр добавил, что если Украина получит большое количество вакцины, а благодаря таким крупным центрам удастся привить максимальное количество людей, тогда можно приблизиться к победе над болезнью.

В Минздраве также сообщают, что Центры массовой вакцинации на первых этапах будут работать в выходные дни. В них прививать граждан, записавшихся в список ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

Напомним, что в Киеве 29 мая начал свою работу центр вакцинации от коронавируса на базе Международного выставочного центра.

Ранее стало известно, что на прививку в центры вакцинации от COVID в Киеве, Одессе и Львове приглашать по телефону. При этом выбрать вакцину для прививки нельзя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Украина вакцинация Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19