Привились почти 5 тысяч украинцев: что известно о первых днях работы центров вакцинации
В центрах массовой вакцинации против COVID-19, которые открылись на прошлых выходных в Киеве, Одессе и Львове, прививки получили 4849 граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По информации ведомства, вакцинация проводилась вакциной CoronaVac, произведенной компанией Sinovac. В общем работала 21 мобильная бригада.
"Открытие центров массовой вакцинации по алгоритму, разработанному министерством, - это, прежде всего, ответственность городских голов и органов местного самоуправления", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он подчеркнул, что каждая область имеет объекты, где можно получить вакцину, поэтому это не обязательно должны быть большие стадионы.
Министр добавил, что если Украина получит большое количество вакцины, а благодаря таким крупным центрам удастся привить максимальное количество людей, тогда можно приблизиться к победе над болезнью.
В Минздраве также сообщают, что Центры массовой вакцинации на первых этапах будут работать в выходные дни. В них прививать граждан, записавшихся в список ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.
Напомним, что в Киеве 29 мая начал свою работу центр вакцинации от коронавируса на базе Международного выставочного центра.
Ранее стало известно, что на прививку в центры вакцинации от COVID в Киеве, Одессе и Львове приглашать по телефону. При этом выбрать вакцину для прививки нельзя.