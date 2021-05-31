Привились почти 5 тысяч украинцев: что известно о первых днях работы центров вакцинации

В центрах массовой вакцинации против COVID-19, которые открылись на прошлых выходных в Киеве, Одессе и Львове, прививки получили 4849 граждан.

По информации ведомства, вакцинация проводилась вакциной CoronaVac, произведенной компанией Sinovac. В общем работала 21 мобильная бригада.

"Открытие центров массовой вакцинации по алгоритму, разработанному министерством, - это, прежде всего, ответственность городских голов и органов местного самоуправления", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что каждая область имеет объекты, где можно получить вакцину, поэтому это не обязательно должны быть большие стадионы.

Министр добавил, что если Украина получит большое количество вакцины, а благодаря таким крупным центрам удастся привить максимальное количество людей, тогда можно приблизиться к победе над болезнью.

В Минздраве также сообщают, что Центры массовой вакцинации на первых этапах будут работать в выходные дни. В них прививать граждан, записавшихся в список ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.