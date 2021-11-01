Привитые за рубежом украинцы могут получить COVID-свидетельство в Украине: инструкция
Фото: Как получить свидетельство о вакцинации после прививки за рубежом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинцы, которые получили прививку от коронавируса за рубежом, могут получить в Украине международное свидетельство о вакцинации. Для этого нужно обратиться к своему семейному врачу в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Как получить COVID-документ:
- Нужно обратиться к семейному врачу или в любой пункт прививки.
- Показать официально заверенную справку о прививке одной или двумя дозами вакцины, сделанной за рубежом.
- Врач внесет данные из справки в электронную систему здравоохранения.
- Врач распечатает бумажное международное свидетельство о вакцинации (если пациент получил 2 прививки).
В министерстве подчеркивают, что без справки о факте вакцинации за рубежом врач не сможет внести данные в ЭСЗ и выдать свидетельство.
"Сгенерировать цифровой COVID-сертификат в "Дие", вакцинированные за рубежом украинцы пока не смогут. Поскольку, данные внесенные в ЭСЗ из вторичного источника не считаются доверенными", - пояснили в Минздраве.