Щеплені за кордоном українці можуть отримати COVID-свідоцтво в Україні: інструкція
Фото: як отримати свідоцтво про вакцинацію після щеплення за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українці, які отримали щеплення від коронавірусу за кордоном, можуть отримати в Україні міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Як отримати COVID-документ:
- Потрібно звернутися до сімейного лікаря або в будь-який пункт щеплення.
- Показати офіційно завірену довідку про щеплення одною чи двома дозами вакцини, зроблене за кордоном.
- Лікар внесе дані з довідки до електронної системи охорони здоров'я.
- Лікар роздрукує паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію (якщо пацієнт отримав 2 щеплення).
У міністерстві наголошують, що без довідки про факт вакцинації за кордоном лікар не зможе внести дані в ЕСОЗ та видати свідоцтво.
"Згенерувати цифровий COVID-сертифікат у "Дії", вакциновані за кордоном українці покищо не зможуть. Оскільки, дані внесені в ЕСОЗ з вторинного джерела не вважаються довіреними", - пояснили в МОЗ.