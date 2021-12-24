"Прививка в подарок". В Британии призывают сделать бустерную вакцину до праздников

В Британии граждан призывают сделать бустерную дозу COVID-вакцины перед рождественскими праздниками. Прививку назвали "подарком" к Рождеству.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что в канун Рождества можно записаться на вакцинацию. Всех, кому нужна ревакцинация, призвали подумать о том, чтобы прийти и "получить в подарок прививку".
Персонал и волонтеры будут продолжать делать уколы в некоторых пунктах вакцинации 25 и 26 декабря. Так они пытаются выполнить цель Бориса Джонсона - сделать всем, имеющим право на участие, бустер-вакцину к концу года на фоне резкого роста числа случаев коронавируса.
Доктор Эмили Лоусон, руководитель программы вакцинации от COVID, похвалила тех, кто хочет работать в рождественские выходные. Она также заявила, что людям следует рассмотреть возможность получения третьей дозы вакцины в качестве подарка членам семьи в последние дни уходящего года.
Напомним, по словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, в первом квартале 2022 года в мире будет достаточно вакцин, чтобы привить всех взрослых. Также планируют сделать бустерную прививку всем людям из группы риска.