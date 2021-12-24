UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Прививка в подарок". В Британии призывают сделать бустерную вакцину до праздников

Автор: Иванна Шовкун

В Британии граждан призывают сделать бустерную дозу COVID-вакцины перед рождественскими праздниками. Прививку назвали "подарком" к Рождеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что в канун Рождества можно записаться на вакцинацию. Всех, кому нужна ревакцинация, призвали подумать о том, чтобы прийти и "получить в подарок прививку".

Персонал и волонтеры будут продолжать делать уколы в некоторых пунктах вакцинации 25 и 26 декабря. Так они пытаются выполнить цель Бориса Джонсона - сделать всем, имеющим право на участие, бустер-вакцину к концу года на фоне резкого роста числа случаев коронавируса.

Доктор Эмили Лоусон, руководитель программы вакцинации от COVID, похвалила тех, кто хочет работать в рождественские выходные. Она также заявила, что людям следует рассмотреть возможность получения третьей дозы вакцины в качестве подарка членам семьи в последние дни уходящего года.

Напомним, по словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, в первом квартале 2022 года в мире будет достаточно вакцин, чтобы привить всех взрослых. Также планируют сделать бустерную прививку всем людям из группы риска.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияВакцинация