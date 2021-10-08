Без прививки не пустят даже в магазин. Латвия вводит ЧС на три месяца
Фото: премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш (facebook com karinskrisjanis)
Латвия вводит режим чрезвычайной ситуации из-за беспрецедентной вспышки COVID-19. Он продлится в течение трех месяцев и предполагает существенные карантинные ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lsm.lv.
Как заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, страна находится в очень тяжелой ситуации, больницы заполняются пациентами с коронавирусом, что не дает возможности оказывать услуги всем остальным.
По его словам, в течение трех месяцев, когда будет действовать режим чрезвычайной ситуации, планируется расширить охват населения вакцинацией. А пока на не вакцинированных будут распространяться жесткие карантинные ограничения:
- магазины и другие объекты будут доступны только покупателям с "зелеными" COVID-сертификатами, негативный тест не принимается во внимание. Исключение - магазины первой необходимости;
- во всем общественном секторе вакцинация будет обязательной;
- требования прививаться будут расширены и к занятым в частном секторе;
- время работы магазинов будет ограничено;
- удаленная работа будет требоваться от всех, для кого она возможна в принципе;
- школы будут работать в обычном режиме, но с обязательным масочным режимом;
- будут ужесточены ограничения на численность людей, находящихся в помещении;
- к контролю карантинных мер, помимо полиции, будут привлечены и другие структуры.
Напомним, ранее в Латвии ввели обязательную вакцинацию для учителей.