Без прививки не пустят даже в магазин. Латвия вводит ЧС на три месяца

Латвия вводит режим чрезвычайной ситуации из-за беспрецедентной вспышки COVID-19. Он продлится в течение трех месяцев и предполагает существенные карантинные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lsm.lv .

Как заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, страна находится в очень тяжелой ситуации, больницы заполняются пациентами с коронавирусом, что не дает возможности оказывать услуги всем остальным.

По его словам, в течение трех месяцев, когда будет действовать режим чрезвычайной ситуации, планируется расширить охват населения вакцинацией. А пока на не вакцинированных будут распространяться жесткие карантинные ограничения: