Без щеплення не пустять навіть в магазин. Латвія вводить НС на три місяці

Латвія вводить режим надзвичайної ситуації через безпрецедентний спалах COVID-19. Він триватиме протягом трьох місяців та передбачає істотні карантинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lsm.lv .

Як заявив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш, країна знаходиться в дуже важкій ситуації, лікарні заповнюються пацієнтами з коронавірусом, що не дає можливості надавати послуги всім іншим.

За його словами, протягом трьох місяців, коли діятиме режим надзвичайної ситуації, планується розширити охоплення населення вакцинацією. А поки на не вакцинованих будуть поширюватися жорсткі карантинні обмеження: