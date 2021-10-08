Без щеплення не пустять навіть в магазин. Латвія вводить НС на три місяці
Фото: прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш (facebook com karinskrisjanis)
Латвія вводить режим надзвичайної ситуації через безпрецедентний спалах COVID-19. Він триватиме протягом трьох місяців та передбачає істотні карантинні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lsm.lv.
Як заявив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш, країна знаходиться в дуже важкій ситуації, лікарні заповнюються пацієнтами з коронавірусом, що не дає можливості надавати послуги всім іншим.
За його словами, протягом трьох місяців, коли діятиме режим надзвичайної ситуації, планується розширити охоплення населення вакцинацією. А поки на не вакцинованих будуть поширюватися жорсткі карантинні обмеження:
- магазини та інші об'єкти будуть доступні тільки покупцям з "зеленими" COVID-сертифікатами, негативний тест не береться до уваги. Виняток - магазини першої необхідності;
- у всьому громадському секторі вакцинація буде обов'язковою;
- вимоги будуть розширені і до зайнятих в приватному секторі;
- час роботи магазинів буде обмежено;
- віддалена робота буде вимагатися від усіх, для кого вона можлива в принципі;
- школи працюватимуть у звичайному режимі, але з обов'язковим масочним режимом;
- будуть посилені обмеження на чисельність людей, що знаходяться в приміщенні;
- до контролю карантинних заходів, крім поліції, будуть залучені й інші структури.
Нагадаємо, раніше в Латвії ввели обов'язкову вакцинацію для вчителів.