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Привлеченных к проведению ВНО педагогов начали прививать от СOVID второй дозой

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Украина, Вторник 18 мая 2021 18:22
Привлеченных к проведению ВНО педагогов начали прививать от СOVID второй дозой Фото: привлеченных к ВНО педагогов начали вакцинировать второй дозой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Уже в эту пятницу в Украине начнется основная сессия Внешнего независимого оценивания в 2021 году. Привлеченных к проведению ВНО-2021 педагогов начали прививать второй дозой вакцины от коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вакцинация вовлеченных в проведение ВНО педагогов проводится препаратом CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. Для полного курса иммунизации нужно получить две дозы этой вакцины с интервалом в 28 дней.

"Если вам еще не сообщили о том, когда вы получите вторую дозу, обратитесь к руководителю вашего заведения. Тот направит запрос об организации второй прививки к региональному координатору по иммунизации и оповестит вас о дате и месте вакцинации", - отметили в Минздраве.

Напомним, вакцинация всех остальных работников образования начнется после получения партии вакцины Pfizer в мае. В Минздраве объяснили, почему педагогов начнут вакцинировать до начала следующего учебного года.

Позже в Минобразования опубликовали алгоритм записи на вакцинацию от коронавируса работников образования.

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