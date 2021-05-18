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Залучених до проведення ЗНО освітян почали щеплювати від СOVID другою дозою

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 18:22
Залучених до проведення ЗНО освітян почали щеплювати від СOVID другою дозою Фото: залучених до ЗНО освітян почали вакцинувати другою дозою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вже цієї п'ятниці в Україні розпочнеться основна сесія Зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році. Залучених до проведення ЗНО-2021 освітян почали щеплювати другою дозою вакцини від коронавірусу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Вакцинація залучених до проведення ЗНО освітян проводиться препаратом CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech. Для повного курсу імунізації потрібно отримати дві дози цієї вакцини з інтервалом у 28 днів.

"Якщо вас ще не повідомили про те, коли ви отримаєте другу дозу, зверніться до керівника вашого закладу. Той надішле запит про організацію другого щеплення до регіонального координатора з імунізації та сповістить вас про дату та місце вакцинації", - наголосили в МОЗ.

Нагадаємо, вакцинація всіх інших працівників освіти почнеться після отримання партії вакцини Pfizer у травні. У МОЗ пояснили, чому освітян почнуть вакцинувати до початку наступного навчального року.

Пізніше в Міносвіти опублікували алгоритм запису на вакцинацію від коронавірусу працівників освіти.

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