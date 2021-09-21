Продавала фейковые ПЦР-тесты туристам. В Запорожье разоблачена мошенническая схема
В Запорожье правоохранители разоблачили женщину, которая продавала справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Ее "клиентами" в основном были туристы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.
По информации правоохранителей, 25-летняя женщина рекламировала свои услуги по изготовлению подделок мессенджерах и соцсетях.
Так, клиенты, среди которых - в основном туристы, не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления.
Известно, что фигурантка изготовила более 60 справок с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, а стоимость одного такого документа составляла 300-400 гривен в зависимости от срока изготовления.
Как отмечают в полиции, поддельная медицинская документация выдавалась только в электронной форме от имени местной частной лаборатории без внесения в какие-либо базы данных этого учреждения.
Правоохранители провели обыски по месту жительства правонарушительницы, где изъяли:
- компьютерную технику,
- мобильные телефоны,
- образцы электронных справок, оформленных на разных граждан.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) УКУ.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Решается вопрос об объявлении подозрения.
Продолжаются следственные действия.