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Продавала фейкові ПЛР-тести туристам. У Запоріжжі викрито шахрайську схему

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Запоріжжя, Вівторок 21 вересня 2021 12:46
Продавала фейкові ПЛР-тести туристам. У Запоріжжі викрито шахрайську схему Фото: в Запоріжжі викрили жінку на продажі фейкових ПЛР-тестів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Запоріжжі правоохоронці викрили жінку, яка продавала довідки із негативним результатом тесту на коронавірус. Її "клієнтами" зазвичай були туристи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

За інформацією правоохоронців, 25-річна жінка рекламувала свої "послуги" з виготовлення підробок месенджерах та соцмережах.

Так, клієнти, серед яких - переважно туристи, не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення.

Відомо, що фігурантка виготовила понад 60 довідок із негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, а вартість одного такого документу складала 300-400 гривень залежно від строку виготовлення.

Як зазначають у поліції, підроблена медична документація видавалася лише в електронній формі від імені місцевої приватної лабораторії, яка здійснює тестування на COVID-19, без внесення до будь-яких баз даних цього закладу.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання правопорушниці, де вилучили:

  • комп’ютерну техніку,
  • мобільні телефони,
  • зразки електронних довідок, оформлених на різних громадян.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років. Вирішується питання щодо оголошення підозри.

Тривають слідчі дії.

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