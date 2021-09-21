UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Продавала фейковые ПЦР-тесты туристам. В Запорожье разоблачена мошенническая схема

Автор: Мария Кучерявец

В Запорожье правоохранители разоблачили женщину, которая продавала справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Ее "клиентами" в основном были туристы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

По информации правоохранителей, 25-летняя женщина рекламировала свои услуги по изготовлению подделок мессенджерах и соцсетях.

Так, клиенты, среди которых - в основном туристы, не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления.

Известно, что фигурантка изготовила более 60 справок с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, а стоимость одного такого документа составляла 300-400 гривен в зависимости от срока изготовления.

Как отмечают в полиции, поддельная медицинская документация выдавалась только в электронной форме от имени местной частной лаборатории без внесения в какие-либо базы данных этого учреждения.

Правоохранители провели обыски по месту жительства правонарушительницы, где изъяли:

  • компьютерную технику,
  • мобильные телефоны,
  • образцы электронных справок, оформленных на разных граждан.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) УКУ.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Решается вопрос об объявлении подозрения.

Продолжаются следственные действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныКоронавирус