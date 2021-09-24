Как продлить действие COVID-сертификата: ответ Минздрава
15 сентября, в соответствии с решением Кабинета Министров Украины, срок действия зеленых COVID-сертификатов международного образца продлили до одного года. В Минздраве пояснили, что делать с документами, которые были выданы до постановления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Цифровой COVID-сертификат:
Чтобы продлить срок действия, необходимо зайти в приложение "Дия" и за месяц до окончания его действия - удалить документ и сгенерировать новый.
Бумажный COVID-сертификат:
После завершения его действия, необходимо повторно обратиться к своему семейному врачу, чтобы он предоставил новое международное свидетельство, которое будет действовать в течение следующих пол года.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Украине продлили действие COVID-сертификатов до года.