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Как продлить действие COVID-сертификата: ответ Минздрава

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Киев, Пятница 24 сентября 2021 17:16
Как продлить действие COVID-сертификата: ответ Минздрава Фото: в Минздраве объяснили как продлить действие COVID-сертификата (Юлия Червинская, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

15 сентября, в соответствии с решением Кабинета Министров Украины, срок действия зеленых COVID-сертификатов международного образца продлили до одного года. В Минздраве пояснили, что делать с документами, которые были выданы до постановления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Цифровой COVID-сертификат:

Чтобы продлить срок действия, необходимо зайти в приложение "Дия" и за месяц до окончания его действия - удалить документ и сгенерировать новый.

Бумажный COVID-сертификат:

После завершения его действия, необходимо повторно обратиться к своему семейному врачу, чтобы он предоставил новое международное свидетельство, которое будет действовать в течение следующих пол года.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Украине продлили действие COVID-сертификатов до года.

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