Як продовжити дію COVID-сертифікату: відповідь МОЗ

Фото: у МОЗ пояснили як продовжити дію COVID-сертифікату (Юлія Червінська, РБК-Україна)

15 вересня, відповідно до рішення Кабінету міністрів України, термін дії зелених COVID-сертифікатів міжнародного зразка продовжили до одного року. У МОЗ пояснили, що робити з документами, які були видані до постанови.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Цифровий COVID-сертифікат: Аби продовжити термін дії, необхідно зайти до застосунку "Дія" й за місяць до завершення його чинності - видалити документ та згенерувати новий. Паперовий COVID-сертифікат: Після завершення його дії, необхідно повторно звернутися до свого сімейного лікаря, аби він надав нове міжнародне свідоцтво, що діятиме протягом наступних пів року.