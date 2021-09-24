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Як продовжити дію COVID-сертифікату: відповідь МОЗ

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Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 17:16
Як продовжити дію COVID-сертифікату: відповідь МОЗ Фото: у МОЗ пояснили як продовжити дію COVID-сертифікату (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

15 вересня, відповідно до рішення Кабінету міністрів України, термін дії зелених COVID-сертифікатів міжнародного зразка продовжили до одного року. У МОЗ пояснили, що робити з документами, які були видані до постанови.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Цифровий COVID-сертифікат:

Аби продовжити термін дії, необхідно зайти до застосунку "Дія" й за місяць до завершення його чинності - видалити документ та згенерувати новий.

Паперовий COVID-сертифікат:

Після завершення його дії, необхідно повторно звернутися до свого сімейного лікаря, аби він надав нове міжнародне свідоцтво, що діятиме протягом наступних пів року.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні продовжили дію COVID-сертифікатів до року.

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