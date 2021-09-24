Как продлить действие COVID-сертификата: ответ Минздрава

Цифровой COVID-сертификат:

Чтобы продлить срок действия, необходимо зайти в приложение "Дия" и за месяц до окончания его действия - удалить документ и сгенерировать новый.

Бумажный COVID-сертификат:

После завершения его действия, необходимо повторно обратиться к своему семейному врачу, чтобы он предоставил новое международное свидетельство, которое будет действовать в течение следующих пол года.