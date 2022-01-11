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Продлится до апреля. В Минздраве прогнозируют очередную вспышку COVID

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Киев, Вторник 11 января 2022 13:25
Продлится до апреля. В Минздраве прогнозируют очередную вспышку COVID Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главный санврач Игорь Кузин спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в Украине. Она продлится с января до апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью BBC.

По прогнозам Минздрава, очередной всплеск будет, начиная с конца января, "в это время будет больше "Омикрона".

"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", - отметил Кузин.

На вопрос о том, будет ли эта вспышка продолжительной, он ответил: "Да".

"Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мероприятий и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", - добавил главный санврач.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали увеличение новых случаев коронавируса, за сутки заразились более 5 тысяч человек.

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