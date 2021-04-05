ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Продлят ли ужесточенный локдаун в Киеве после 16 апреля: ответ КГГА

Новина українською → Киев, Понедельник 05 апреля 2021 09:07
Продлят ли ужесточенный локдаун в Киеве после 16 апреля: ответ КГГА Фото: в КГГА рассказали, продлят ли локдаун в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Решение о продлении ужесточенного локдауна в Киеве будет принято на следующей неделе. Местная власть наблюдает за динамикой заболевания COVID-19 в городе.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, решение о продлении локдауна будет пересмотрено через неделю.

"В понедельник будем видеть динамику по COVID. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать или останавливать это 16-го апреля", - сообщил он.

Отметим, локдаун в Киеве будет длиться с 00:00 5 апреля до 16 апреля. Смягчение ограничений возможно раньше установленного срока, но только если Киев выйдет из "красной" зоны.

Также он рассказал, что киевская власть не обсуждала возможность введения в столице комендантского часа.

Отметим, в Украине обнаружили спад новых заражений коронавирусом, вчера заболели еще 10 179 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус транспорт Карантин Локдаун
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19