Чи продовжать посилений локдаун у Києві після 16 квітня: відповідь КМДА
Рішення про продовження посиленого локдауну у Києві буде прийнято наступного тижня. Місцева влада спостерігає за динамікою захворювання COVID-19 у місті.
Про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, рішення про продовження локдауну буде переглянуте через тиждень.
"У понеділок будемо бачити динаміку по COVID. В першу чергу нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: чи продовжувати, чи зупиняти це 16 квітня", - повідомив він.
Зазначимо, локдаун у Києві триватиме з 00:00 5 квітня до 16 квітня. Пом'якшення обмежень можливо раніше встановленого терміну, але тільки якщо Київ вийде з "червоної" зони.
Також він розповів, що київська влада не обговорювала можливість введення в столиці комендантської години.
Зазначимо, в Україні виявили спад нових заражень коронавірусом, вчора захворіли ще 10 179 людей. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.