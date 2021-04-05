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Чи продовжать посилений локдаун у Києві після 16 квітня: відповідь КМДА

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 09:07
Чи продовжать посилений локдаун у Києві після 16 квітня: відповідь КМДА Фото: у КМДА розповіли, чи продовжать локдаун у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Рішення про продовження посиленого локдауну у Києві буде прийнято наступного тижня. Місцева влада спостерігає за динамікою захворювання COVID-19 у місті.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, рішення про продовження локдауну буде переглянуте через тиждень.

"У понеділок будемо бачити динаміку по COVID. В першу чергу нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: чи продовжувати, чи зупиняти це 16 квітня", - повідомив він.

Зазначимо, локдаун у Києві триватиме з 00:00 5 квітня до 16 квітня. Пом'якшення обмежень можливо раніше встановленого терміну, але тільки якщо Київ вийде з "червоної" зони.

Також він розповів, що київська влада не обговорювала можливість введення в столиці комендантської години.

Зазначимо, в Україні виявили спад нових заражень коронавірусом, вчора захворіли ще 10 179 людей. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

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