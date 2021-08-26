Прогноз на осень: когда возможен новый всплеск коронавируса в Украине

Главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что эпидемия в стране развивается по сценарию 2020 года. По его оценке, всплеск заражений возможен примерно в октябре-ноябре. Хотя министр здравоохранения Виктор Ляшко на днях заявил, что самый большой рост случаев "ковида" ожидается в зимний период.

"Несмотря на то, что страна все еще остается в "зеленой" зоне, уже есть превышение уровня заболеваемости в некоторых областях. Минздрав ожидает пиковые нагрузки примерно в октябре. Некоторые ученые прогнозируют всплеск на сентябрь-октябрь. Данные ЕС и ВОЗ совпадают с этими сроками", - рассказал изданию глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, власти в целом и Минздрав в частности готовятся к тому, что значительное ухудшение ситуации пойдет уже в сентябре-октябре.

"Но чем так коварен этот вариант "Дельта"? Он в 3-4 раза более контагиозный чем альфа-штамм. Постепенный рост случаев сейчас в условиях игнорирования вакцинации и противоэпидемических норм приведет к тому, что дальнейший прирост будет гораздо более интенсивный. Это будут уже не сотни случаев в сутки, а тысячи. Вероятно, что в сентябре-октябре мы будем на пике", - отметил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.