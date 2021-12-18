Для производства адаптированной под "Омикрон" вакцины нужно менее трех месяцев, - Moderna

На производство адаптированной под новый штамм коронавируса "Омикрон" вакцины нужно менее трех месяцев. Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые также могут иметь различные требования.

Об этом заявил глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер, сообщает РБК-Украина , ccылаясь на la Repubblica .

Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта, сообщил он.

"Производство адаптированной под "Омикрон"-штамм вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответов от науки, прежде чем решить, стоит ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины", - сказал Стейнер.

Глава европейского подразделения Moderna отметил, что сроки утверждений адаптированной под новую разновидность SARS-CoV-2 вакцины будут зависеть от того, как ее использование утвердят национальные регуляторы.

"Достаточно ли того факта, что мы использовали ту же методику, что и при создании уже существующих вакцин, которые получили 250 млн человек, чтобы считать обновленную версию безопасной? Или нам придется проводить тесты на добровольцах, чтобы доказать это?", - объяснил Стейнер.