Для виробництва адаптованої під "Омікрон" вакцини потрібно менше трьох місяців, - Moderna

На виробництво адаптованої під новий штам коронавірусу "Омікрон" вакцини потрібно менше трьох місяців. Залежить від регулюючих органів у кожній країні, які можуть мати різні вимоги.

Про це заявив глава європейського підрозділу американської компанії Moderna Ден Стейнер, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на La Repubblica .

Чим більше циркулює вірус, тим більший ризик появи нового варіанту, повідомив він.

"Виробництво адаптованої під "Омікрон"-штам вакцини займає менше трьох місяців. Ми чекаємо на відповіді від науки, перш ніж вирішити, чи варто починати виробництво нової адаптованої під цей штам вакцини", - сказав Стейнер.

Глава європейського підрозділу Moderna зазначив, що терміни тверджень адаптованої під новий різновид SARS-CoV-2 вакцини залежатимуть від того, як її використання затвердять національні регулятори.

"Чи достатньо того факту, що ми використали ту ж методику, що і при створенні вже існуючих вакцин, які отримали 250 млн осіб, щоб вважати оновлену версію безпечною? Чи нам доведеться проводити тести на добровольцях, щоб довести це?", - пояснив Стейнер.