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Для виробництва адаптованої під "Омікрон" вакцини потрібно менше трьох місяців, - Moderna

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Вашингтон, Субота 18 грудня 2021 12:58
Для виробництва адаптованої під "Омікрон" вакцини потрібно менше трьох місяців, - Moderna Фото: на виробництво адаптованої під "Омікрон" вакцини потрібно менше трьох місяців (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

На виробництво адаптованої під новий штам коронавірусу "Омікрон" вакцини потрібно менше трьох місяців. Залежить від регулюючих органів у кожній країні, які можуть мати різні вимоги.

Про це заявив глава європейського підрозділу американської компанії Moderna Ден Стейнер, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на La Repubblica.

Чим більше циркулює вірус, тим більший ризик появи нового варіанту, повідомив він.

"Виробництво адаптованої під "Омікрон"-штам вакцини займає менше трьох місяців. Ми чекаємо на відповіді від науки, перш ніж вирішити, чи варто починати виробництво нової адаптованої під цей штам вакцини", - сказав Стейнер.

Глава європейського підрозділу Moderna зазначив, що терміни тверджень адаптованої під новий різновид SARS-CoV-2 вакцини залежатимуть від того, як її використання затвердять національні регулятори.

"Чи достатньо того факту, що ми використали ту ж методику, що і при створенні вже існуючих вакцин, які отримали 250 млн осіб, щоб вважати оновлену версію безпечною? Чи нам доведеться проводити тести на добровольцях, щоб довести це?", - пояснив Стейнер.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано штам коронавірусу "Омікрон". У МОЗ надали рекомендації, як убезпечити себе.

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