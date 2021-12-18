UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Для производства адаптированной под "Омикрон" вакцины нужно менее трех месяцев, - Moderna

Автор: Анастасия Рокитна

На производство адаптированной под новый штамм коронавируса "Омикрон" вакцины нужно менее трех месяцев. Зависит от регулирующих органов в каждой стране, которые также могут иметь различные требования.

Об этом заявил глава европейского подразделения американской компании Moderna Дэн Стейнер, сообщает РБК-Украина, ccылаясь на la Repubblica.

Чем больше циркулирует вирус, тем больше риск появления нового варианта, сообщил он.

"Производство адаптированной под "Омикрон"-штамм вакцины занимает менее трех месяцев. Мы ждем ответов от науки, прежде чем решить, стоит ли начинать производство новой адаптированной под этот штамм вакцины", - сказал Стейнер.

Глава европейского подразделения Moderna отметил, что сроки утверждений адаптированной под новую разновидность SARS-CoV-2 вакцины будут зависеть от того, как ее использование утвердят национальные регуляторы.

"Достаточно ли того факта, что мы использовали ту же методику, что и при создании уже существующих вакцин, которые получили 250 млн человек, чтобы считать обновленную версию безопасной? Или нам придется проводить тесты на добровольцах, чтобы доказать это?", - объяснил Стейнер.

Напомним, в Украине зафиксирован штамм коронавируса "Омикрон". В Минздраве предоставили рекомендации, как обезопасить себя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Омикрон