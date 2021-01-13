Производство COVID-вакцины в Украине: вторая фаза будет стоить около 10 млн евро

В 2022 году вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac планируют начать производить в Харькове. В ближайшее время планируют начать закупку оборудования.

Об этом заявил на брифинге глава правления АО "Лекхим" Валерий Печаев.

По его словам, ведутся переговоры о покупке оборудования с Германией, Испанией и Италией.

"Общий объем фазы производства вакцины в готовой форме составляет порядка 10 млн евро. Будет уточняться. Вообще производство вакцин это достаточно дорого", - сообщил он.

Напомним, Украина заключила контракт на поставку вакцины от COVID производства китайской компании Sinovac Biotech.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина в короткий срок начнет масштабную вакцинацию от COVID благодаря поставкам вакцины китайской компании Sinovac Biotech.

Кроме того, первые поставки вакцины в Украину для проведения массовой вакцинации ожидаются в феврале. Договор заключен с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech.

Добавим, что Украина направила Еврокомиссии письмо с просьбой помочь с поставками вакцины от COVID.